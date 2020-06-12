Buz küpleri nasıl şeffaf yapılır?
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Buz küpleri nasıl şeffaf yapılır?

Buz kalıplarından çıkan bu küpleri genelde kar gibi beyaz şekilde çıkar. Bu küplerinin şeffaf olmasını istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. İşte cevabı…

Buz küpleri nasıl şeffaf yapılır?
12.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:34

Bu kalıplarından çıkardığınız buz küplerinin şeffaf olmasını istersiniz ama onlar kar gibi beyaz şekilde çıkar. Bu sorunu çözmek için çok pratik bir çözüm yolu var.

ÖNCE SUYU KAYNATIN

Buz kalıplarına koyduğunuz suyu direkt olarak musluktan almayın. Musluktan aldığınız suyu önce kaynatın. Daha sonra suyun soğumasını bekleyin ve suyu buz kalıplarına doldurun. Bu işlemi uygularsanız buzlarınız cam gibi şeffaf olacaktır.

Buz küpleri nasıl şeffaf yapılır?

HAZIR SU TERCİHİ

Buz kalıplarına doldurduğunuz su hazır su ise bu durumda suyu kaynatmanıza gerek yok. Hazır su ile elde edeceğiniz buz küpleri de şeffaf olacaktır.

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