Büyükşehirle hazırlanan gençlerden büyük başarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ; PAEM, Spor Liseleri, PÖH, Pomem, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve Görevde Yükselme gibi özel yetenek sınavlarına başvuru yapan gençlerimize ücretsiz kurslar düzenledi. 27. Dönem POMEM Fiziki Yeterlilik Sınavı'nda; POMEM/PYMO fiziki yeterlilik sınavlarına yönelik olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara katılan adaylardan sınava giren her 3 adaydan 2'si sınavda başarı sağladı.

HAYALLERİNDEKİ MESLEĞE HAZIRLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, spor mülakatı ve parkur gerektiren sınavlarla ilgili açtığı spor kursları ile gençleri hayallerindeki mesleğe hazırlıyor. Alanında uzman Büyükşehir Belediyesi spor eğitmenleri eşliğinde, ücretsiz olarak verilen POMEM fiziki yeterlilik sınavı kurslarına katılan adaylar sınavlarda karşılaşacakları parkurların benzeri olan Başiskele ilçesinde Vezirçiftliği Spor Salonu'nda özel parkurlarda sınava hazırlandı.

BAŞARI ORANI % 71 OLDU

Bu dönem Büyükşehir Belediyesi ücretsiz fiziki yeterlilik kurslarına devam eden ve sınava giren adaylardan her 3 adaydan 2'si sınavda başarı sağlayarak mülakat sınavına girmeye hak kazandı. 223 kursiyerin katıldığı ücretsiz spor kurslarında 17 kişi polis olmaya hak kazandı. 33 kişi fiziksel yeterlilik parkuruna giremeden ön sağlık mülakatında elenirken 106 kursiyer de fiziksel mülakatı geçip ancak sözlü mülakatta elendi. 13 kursiyer ise yedeklerde kalıp sıralamaya giremedi. Büyükşehir'in açtığı spor kursları ile hazırlanan gençlerden fiziksel yeterlilik parkur mülakatına giren 190 kursiyerden 135'i parkur sınavını başarıyla tamamladı, fiziksel mülakatta başarı oranı ise % 71 oldu.

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