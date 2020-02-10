Büyükşehir Yollarda Güveni Sağlıyor

10.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:57

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde trafik güvenliğini sağlayabilmek amacıyla bir yandan yol yapım çalışmaları gerçekleştirirken, bir yandan da uyarıcı levha çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı ve Gölmarmara ilçesinde beton yol uygulaması gerçekleştirilen yolda trafik işaret levhası ve CTP montajı çalışması tamamlandı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, "Vatandaşlarımızın trafikte can güvenliğini sağlamak adına uyarı ve yön levhası çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda Saruhanlı'ya bağlı Nuriye, Lütfiye ve Kumkuyucak Mahalleleriyle, Gölmarmara'nın Tiyenli Mahallesi'nde beton yol uygulaması gerçekleştirilen güzergâhta yaptığımız çalışmayla sürüş güvenliğini arttırdık" dedi.

Kaynak: Bültenler