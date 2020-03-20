Büyükşehir yeşil alanların bakımlarını gerçekleştiriyor Manisa'ya her geçen gün yeni yeşil alanlar kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların bakımında ihmal etmiyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yaz öncesi sorumluluk bölgesinde bulunan yeşil alanlarda periyodik bakım faaliyetlerini hızlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kenteyeni yeşil alanlar kazandırırken, bir yandan da mevcut yeşil alanlarınrutin bakımını yapıyor. İl genelinde gerçekleştirdiği peyzaj uygulamalarıyla Manisalılara dört mevsim yeşilin güzelliğini yaşatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk bölgesinde bulunan yeşil alanları yaz öncesi bakıma aldı.Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yaz ayı öncesinde sorumluluk bölgesinde bulunan yeşil alanlarda periyodik bakım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ulvi Kaynak, "Malta Parkı, Ulupark ve Fatih Parkı, Kavşak ve Bulvarlar başta olmak üzere yeşil alanlarımızda yaza hazırlık bakımları, bitkilendirme çalışmaları ve çim ara ekimleri yapılmaktadır. Çim ara ekimlerimiz ile birlikte çim alanlarımız ve parklarımızın yaz sezonuna daha sağlıklı ve yeşil bir görünümle girmesi hedeflenmekte olup teknik ekiplerimizce gübreleme faaliyetleri yapılmaktadır, devam eden sezonlar içerisinde gübreleme ve sulamalar periyodik olarak devam edecektir" dedi.

Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi

İlkbahar dönemi gübreleme ve sulama alanları hakkında da bilgiler veren Kaynak, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, kente yeni yeşil alan ve sosyal donatılar kazandırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı olarak Manisa'mızdaki sorumluluk alanlarımızda yer alan yeşil alanlarda mevsimsel ihtiyaçlar doğrultusunda bitkilerimizin ihtiyaç duyduğu temel elementler gübreleme faaliyetlerimiz ile yeşil alanlara takviye olarak verilmektedir. Bu bağlamda toplamda 220.000 m²'lik yeşil alanda 4.600 Kg. granül gübreleme yapılmış olup bu işlemleri yaparken önceliğimiz doğayı korumak ve bunun neticesinde daha yaşanabilir ve bakımlı yeşil alanlar oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler