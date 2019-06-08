Büyükşehir müzeleri, Bayramı'nda 32 bin ziyaretçiyi ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler, Ramazan Bayramı'nda adeta ziyaretçi akınına uğradı. 3 günde ortalama 32 bin kişiyi ağırlayan müzeler, şehrin değerine değer kattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçmişle gelecek arasında sağlam bir köprü kurmak amacıyla kurulan müzelerde buram buram tarih kokusu yükseliyor. Tarihi mekanlar kentin adeta nazardanlığı oldu. Köklü tarihiyle, kültürüyle ve gastronomisiyle farkındalık oluşturan Gaziantep, "Müzeler Kenti" apoletini omuzuna taktı, görkemli müzeleriyle tarihe ışık tuttu. Gazi şehrin yaşayan müzeleri, kentin yerel kültürünü de yansıtmayı ihmal etmedi. Buna göre, Fıstık Müzesi'nde menengiç kahvesiyle fıstık kolonyası, Hamam Müzesi'nde şerbet, Mutfak Müzesi'nde ise yuvalama ve köylü kahkesi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, Kendirli Gazi Kültür Merkezi, Hamam Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Gaziantep Kalesi ve Kahramanlık Panorama Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi ile 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Ramazan Bayramı'nın en canlı ve en hareketli mekanları oldu.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen turistler, Gaziantep'in yerel lezzetini hem tadarak, hem de gözlemleyerek tanıyacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde başlatılan "Gaziantep Tanıtım Günleri" kapsamında "4 Mevsim Gaziantep" kampanyasıyla kente gelen misafirler, şehri her yönüyle yakından görecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA