Büyükşehir'in Yıldızları Ankara'da Buluştu

Ankara'da yapılacak olan Türkiye, Belçika, Sırbistan ve Brezilya'nın bulunduğu A1 Grubunda yeşil - beyazlıların önemli ismi Fatma Yıldırım Türkiye A Voleybol takım kaptanı ve Bursa ekibinin yeni transferi Charlotte Leys'de Belçika A Voleybol takım kaptanı olarak oynanacak bütün maçlardan galibiyet elde etmek istediklerini ifade etti.

Basın toplantısının ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcuları Fatma Yıldırım ve Charlotte Leys 8 Temmuz Cumartesi günü saat 19:30 oynanacak olan Türkiye – Belçika maçı öncesi birbirlerine başarılar diledi.