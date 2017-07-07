Büyükşehir'in Yıldızları Ankara'da Buluştu
Bursa bu yıl 25.si yapılacak olan World Grand Prix'in ilk etap A1 grubu basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ankara'da yapılacak olan Türkiye, Belçika, Sırbistan ve Brezilya'nın bulunduğu A1 Grubunda yeşil - beyazlıların önemli ismi Fatma Yıldırım Türkiye A Voleybol takım kaptanı ve Bursa ekibinin yeni transferi Charlotte Leys'de Belçika A Voleybol takım kaptanı olarak oynanacak bütün maçlardan galibiyet elde etmek istediklerini ifade etti.
Basın toplantısının ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcuları Fatma Yıldırım ve Charlotte Leys 8 Temmuz Cumartesi günü saat 19:30 oynanacak olan Türkiye – Belçika maçı öncesi birbirlerine başarılar diledi.