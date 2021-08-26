Büyükşehir'in Gördes'teki Çevreci Çalışmaları İncelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan Fatih Öztürk, Gördes'te Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci çalışmalarını inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan Fatih Öztürk, Gördes'te Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci çalışmalarını inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Gördes'te ilk olarak, Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün'ü ziyaret etti. Çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Öztürk, daha sonra hafriyat depolama sahası ve evsel katı atık bertaraf tesisinde incelemede bulundu. Öztürk, ilçede son olarak Türkiye'de ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan katı atıkların trenle taşınması projesinin Gördes'teki operasyon güzergahında fizibilite çalışmasında bulundu.

Kaynak: Habermetre