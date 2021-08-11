Büyükşehir'in Glütensiz Kafe'si hizmette
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Büyükşehir'in Glütensiz Kafe'si hizmette

Büyükşehir'in Glütensiz Kafe'si hizmette
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edeceklere yönelik faaliyet gösterecek Glütensiz Kafe'nin vatandaşlara hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edeceklere yönelik faaliyet gösterecek Glütensiz Kafe'nin vatandaşlara hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın "insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi" diyerek talimat verdiği ve glüten hastalarının çalışacağı, mutfağında sadece glütensiz ürünlerinin yapıldığı 'Glütensiz Kafe' KAYTUR bünyesinde Tuna Caddesi'ndeki yerinde hizmete başladı.

Başkan Büyükkılıç, çölyaklı bireyler ile sağlıklı beslenmek isteyenlerin glütensiz ürünler tüketebileceği kafenin açıldığını belirterek, "Çölyaklı hastaların yanı sıra sağlıklı beslenmek için glütensiz ürünleri tercih edecek vatandaşların rahatlıkla tüketebileceği ürünlerin yer aldığı Glütensiz Kafe'miz hizmete açıldı" dedi.

Kafede pide çeşitlerinden pizzaya, glütensiz tatlı çeşitlerinden ekmek ve simide kadar her şey bulunurken, paketli ürünlerin de satışı yapılacak.

Öte yandan Glütensiz Kafe'nin danışmanı, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Engin, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nı ziyaret ederek, organik ürünleri inceledi. Engin, yaptığı açıklamada, "Büyükşehir'imiz şehrin göbeğinde özellikle çölyak hastaları ve glütene hassasiyeti olan bireylerin glütensiz beslenebilmesi için 'glütensiz üret, sağlıklı tüket' sloganıyla bir kafe, yiyecek, içecek işletmesi kuruyor" dedi.

Burada tarladan sofraya ürünlerin yer aldığını ifade eden Engin, belediyenin doğal ürünler bahçesine gelip, inceleme yaptıklarını belirterek, market rafından sofraya kısmından ziyade tarladan sofraya kısmına önem verdiklerini söyledi.

Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'ndaki üreticilerin çoğunun ziraat ve gıda mühendisi olduğunun da altını çizen Engin, "Benim çok hoşuma giden üreticilerimizin çoğu ziraat ve gıda mühendisleri burada bir üretim gerçekleştiriyor. Buradaki üretilen ürünleri biz alıp kafemize götürüp, kafemizde işleyip, sağlıklı bir şekilde vatandaşla buluşturuyoruz. Kafede buradaki sağlıklı şekilde üretilen ürünleri taşıma, götürme, işleme ve vatandaşların önüne servis edilecek şekilde hazır hale getiriyoruz. Orada işliyoruz, sos haline getiriyoruz, yiyecek haline getiriyoruz. O yüzden burası bizim için güzel oldu, gayet iyi bir çalışma sahası olmuş" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Büyükşehir'in Glütensiz Kafe'si hizmette
Büyükşehir'in Glütensiz Kafe'si hizmette
Büyükşehir'in Glütensiz Kafe'si hizmette
Büyükşehir'in Glütensiz Kafe'si hizmette
Büyükşehir'in Glütensiz Kafe'si hizmette
Büyükşehir'in Glütensiz Kafe'si hizmette

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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