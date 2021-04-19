Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlamaya rağmen mesaide
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Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlamaya rağmen mesaide

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlamaya rağmen mesaide
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç yoğunluğunun azaldığı sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda hizmetlerini hızlandırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç yoğunluğunun azaldığı sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda hizmetlerini hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kısıtlamayla birlikte trafiğin azalmasını göz önünde bulundurarak yapımı devam eden Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki katlı kavşak ve 2 U alt geçit çalışmalarını, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci uygulama etabı çalışmalarını ve Erciyes Üniversitesi yolu üzerindeki yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını aralık vermeden sürdürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yapılan alt yapı çalışmaları da her hafta sonu olduğu gibi bu hafta da devam etti.

KASKİ, il genelinde yürüttüğü altyapı hizmetleri kapsamında merkez ve ilçelerde yerleşim alanlarının içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılayabilmek adına şebeke hat döşeme çalışmaları için hafta sonunda da yoğun mesai yaptı.

KASKİ ekipleri, Mimarsinan Bahçelievler, Gesi Fatih, Selimiye, Hürriyet, Becen, Köşk, Fevzioğlu, Egribucak, Tablakaya, Aydınlıkevler, Hunat ve Alpaslan mahallelerinde kanalizasyon hattı yenileme ve bağlantı işi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlamaya rağmen mesaide
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlamaya rağmen mesaide

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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