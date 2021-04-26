Büyükşehir'den sivrisinekle kapsamlı mücadelede
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Büyükşehir'den sivrisinekle kapsamlı mücadelede

Büyükşehir'den sivrisinekle kapsamlı mücadelede
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi amacıyla sivrisinekle kapsamlı mücadele ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk ve çevre sağlığının korunması, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi amacıyla sivrisinekle mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vektör Mücadelesi Birimi tarafından, vatandaşların bahçelerinde biriktirdikleri sular bahçelere boşaltılıyor.

EN ZOR NOKTALARA ULAŞILIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün bünyesinde hizmet vermekte olan Vektör Mücadelesi Birimi, Kocaeli'nin sınırları kapsamında vektörel özellik gösteren canlılarla mücadele ediyor. Sulak ve bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayabilen sivrisinek, bu canlıların başında geliyor. Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda başta göl, gölet, su birikintileri, bataklık ve sazlık alanlar ile yer altı sistemleri gibi hedef noktalar öncelikli ve yoğun olarak kontrol altında tutuluyor.

BİRİKEN YAĞMUR SULARI YENİ ÜREME ALANLARI OLUŞTURUYOR

Bununla birlikte, vatandaşlarımızın başta sulama olmak üzere faydalanmak amacıyla bahçe, balkon vb. noktalarda kova, bidon vb. yerlerde ağzı açık şekilde biriktirdikleri yağmur suları, sivrisineklerin üremesi için yerleşim alanlarına yakın, yeni, dağınık,bulunması ve müdahale edilmesi güç üreme alanları oluşturuyor. Uzmanların, bir bardak su içerisinde 4 ila 7 günün sonunda 200 adet sivrisineğin üreyebildiği açıklamasını göz önünde bulundurunca, bu üreme alanlarına da müdahalede bulunmak büyük önem arz ediyor.

BİRİKEN SULAR DÖKÜLÜYOR

Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vektör mücadelesi hizmeti kapsamında, gezici kova – bidon müdahale ekiplerini görevlendiriyor. Bu gezici ekipler, vatandaşlarımızın yağmur suyu biriktirmek amacıyla müdahale ve tespit edilmesi zor olan alanlarda bıraktıkları kova, bidon, varil vb. üreme noktalarına müdahale ediyorlar. Ekipler 2020 yılı içerisinde 1.615.389 adet kova, bidon vb. üreme noktasını dökerek müdahalede bulundular. Ayrıca 2021 yılının ilk üç ayında ise müdahale edilen kova, bidon vb. sayısı ise 42 bin 444 adeti buldu.

Kaynak: Bültenler

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