Büyükşehir'den Lise Öğrencilerine Sınav Motivasyonu Eğitimi

MABEM Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen 'Hedef Belirleme ve Hedefin Sınava Hazırlık Sürecinde Motivasyona Etkisi' konulu seminer, Selendi Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminerde Selendi MABEM Müdür Yardımcısı İlyas Kocademir, öğrencilere sınava hazırlık süreçlerinde hedefin önemini anlattı. "Sınava hazırlık sürecinde nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, hangi yoldan gittiğinizin önemi yoktur" diyen MABEM Müdür Yardımcısı İlyas Kocademir, "Başarmak istiyorsanız önce kendinizi tanıyın, sonra hedefinizi koyun. Başarı ne istediğini bilmekle elde edilir" dedi.

Okul Müdüründen Başkan Ergün'e Teşekkür

Seminerde konuşan MABEM Rehber Öğretmeni Cennet Sarı da, 'MABEM'lerde Eğitimi Tanıyalım' adlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda MABEM eğitim kurumlarının faaliyetlerine değinen Rehber Öğretmen Cennet Sarı şunları söyledi: "MABEM'lerde öğrencilere uzman eğitim kadroları ile koçluk sistemi, birebir etüt ve soru çözümleri, öğrenci veli ve okul işbirliği, deneme sınavı analizleri ile ilgili sürekli öğrenci takibi yapılarak sınavlara öğrencilerimiz hazırlanmaktadır." Seminer, öğrencilerin soru ve cevapları ile son bulurken, Selendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Bahar, öğrencilerine böyle bir imkan sundukları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ederek, "Biz yıl içinde Büyükşehir Belediyemizin bu imkanlarından sürekli faydalanmak istiyoruz. Bunu da Sayın Başkanımızdan istirham ediyoruz" dedi.

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