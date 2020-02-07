Büyükşehir'den Kuruçeşme Hicret Camisine malzeme yardımı

07.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki camilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce değerlendirmeye alınan camilere malzeme yardımında bulunuluyor.

BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi ibadethanelerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Kuruçeşme Kocatepe Hicret Cami Dernek yöneticileri Büyükşehir Belediyesi'ne yardım başvurusu yaptı. Değerlendirmenin ardından Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü cami için malzeme yardımında bulundu. Dernek yönetiminin başvurusu üzerine 2016 yılında mahalle sakinleri tarafından temeli atılan Kocatepe Hicret Cami inşaatına 245 metreküp hazır beton, 44 ton demir, 8 metre küp kereste ve 35 ton çimento yardımı yapıldı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI

Cami için gerekli malzemeleri Büyükşehir Belediyesi karşılarken, cami işçiliği ise Kuruçeşme Kocatepe Hicret Camisi Dernek yönetimi tarafından karşılandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yardımıyla önemli derecede ilerleyen Kuruçeşme Kocatepe Hicret Camisinin çevre düzenlemesi de yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Yardım hakkında görüşlerini bildiren Kuruçeşme Kocatepe Hicret Camisi Dernek Başkanı Bayram Hurşit Misketoğlu "Camimizin temeli 2016 yılında atıldı. Temel atımının ardından her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım aldık. Camimizin çevre düzenlemesi yine belediyemiz tarafından karşılandı. Camimizin iç kısmında çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz kısa bir süre içerisinde camimizi ibadete açmaktır. Bu hedefimiz için yardımlarını bizden esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler