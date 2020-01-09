Büyükşehir'den fark yaratan fotoğrafçılık kursu

09.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:01

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ESMEK tarafından vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen kurslar devam ediyor. Eğitime destek, kişisel gelişim, yabancı dil, bilişim teknoloji, el sanatları, enstrüman ve müzik, spor, dans, tasarım gibi birçok farklı alanda düzenlenen kurslarda vatandaşlar bir yandan kendilerini geliştirme fırsatı yakalarken diğer yandan da vakitlerini verimli şekilde değerlendiriyor. Gençlik Merkezi'nde düzenlenen fotoğraf çekim teknikleri kursunda da renkli görüntüler ortaya çıkıyor.Gerçekleştirilen uygulamalarla farklı fotoğraf çekim tekniklerini öğrenen kursiyerler, sınıflara kurdukları stüdyo ortamında seri çekimlerle, balonun patlama anı, tütsü dumanının yayılması gibi farklı çekimlerle teorik bilgileri pratikle birleştirdiler.

Vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak açılan kursların kendileri için çok keyifli geçtiğini belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e eğitime verdiği destek dolayısıyla teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler