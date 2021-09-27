Büyükşehir'den Demircili Muhtarlara Ziyaret

DEMİRCİ, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ziyaretlerine Demirci ilçesi ile devam etti. Bardakçı, Örücüler ve Mahmutlar Mahalle Muhtarlarını ziyaret eden daire başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarlarının görüş ve taleplerini dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçesinde Bardakçı Mahalle Muhtarı Ali İlkdoğan, Örücüler Mahallesi Muhtarı Fikret Yıldız ve Mahmutlar Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu'yu ziyaret etti. Mahalle muhtarlarının ve görüş ve taleplerini dinleyen daire başkanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, hediye takdim ettiler. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları ise yapılan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Ziyaretler sırasında daire başkanlığı ekiplerine, Belediye Meclis Üyesi Hayati İmrenlerli de eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri