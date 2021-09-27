Büyükşehir'den Demircili Muhtarlara Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir'den Demircili Muhtarlara Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir'den Demircili Muhtarlara Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ziyaretlerine Demirci ilçesi ile devam etti.

DEMİRCİ, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ziyaretlerine Demirci ilçesi ile devam etti. Bardakçı, Örücüler ve Mahmutlar Mahalle Muhtarlarını ziyaret eden daire başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarlarının görüş ve taleplerini dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçesinde Bardakçı Mahalle Muhtarı Ali İlkdoğan, Örücüler Mahallesi Muhtarı Fikret Yıldız ve Mahmutlar Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu'yu ziyaret etti. Mahalle muhtarlarının ve görüş ve taleplerini dinleyen daire başkanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, hediye takdim ettiler. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları ise yapılan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Ziyaretler sırasında daire başkanlığı ekiplerine, Belediye Meclis Üyesi Hayati İmrenlerli de eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Bülent Uygun Muslera Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Binali Yıldırım Gökhan Töre Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükşehir'den Demircili Muhtarlara Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 13:20:23. #1.11#