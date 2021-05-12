Büyükşehir Çalışıyor, Yollar Daha Güvenli Hale Geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Çalışıyor, Yollar Daha Güvenli Hale Geliyor

Büyükşehir Çalışıyor, Yollar Daha Güvenli Hale Geliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yaylaköy – Kışlaköy ve Durasıllı mahallelerini bağlayan yol üzerinde genişletme, viraj düzenlemesi, ihtiyaç duyulan noktalar koruge boru döşemesi ve temel malzeme serimi gerçekleştiriliyor.

İl genelinde yatırım ve hizmetlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de bu kapsamda Yunusemre ilçesinde 10 kilometrelik Yaylaköy – Kışlaköy ve Durasıllı hattında yol düzenleme faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda belirlenen asfalt hedefine ulaşmak için yoğun bir çalışma programı uyguladıklarını belirten Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, Yunusemre ilçemizde de önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor.Yaylaköy – Kışlaköy ve Durasıllı hattında 10 kilometrelik yol güzergahında, trafiği tehlikeye sokan kısımlarında viraj ve yol genişletme; temel malzemesi serimi çalışmaları yürütülmektedir. Su geçişleri için koruge boru döşeme çalışmaları da yapılmaktadır. Bölgedeki halkımız için önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyoruz. Halkımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için uygulama programımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Şallı Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir Çalışıyor, Yollar Daha Güvenli Hale Geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:01:30. #1.14#

title