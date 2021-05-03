Büyükşehir, bir sınavı daha başarıyla verdi
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Büyükşehir, bir sınavı daha başarıyla verdi

Büyükşehir, bir sınavı daha başarıyla verdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü gerçekleştirilen ALES için teyakkuzdaydı.

Adayların sınav yerlerine ulaşmalarında sorun yaşamaması amacıyla Büyükşehir Belediyesine ait kırmızı otobüslerle ulaşım hizmeti sağlanırken, sınava saatinde yetişemeyecek durumdaki adaylar da Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince sınav salonlarına ulaştırıldı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Pazar günü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinin adayları etkilememesi için alarma geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi de, Büyükşehir Belediyesine ait kırmızı otobüslerle ulaşım hizmeti sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sefer kontrollerini sağlarken, sınava saatinde yetişemeyecek durumdaki adaylar da Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince sınav salonlarına ulaştırıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda ALES süresince ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına çalışma yaptıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, herhangi bir sorun yaşanmadan bu sınavda da başarılı bir çalışma verdiklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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