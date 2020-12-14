Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ak Parti İl Başkanı M. Emin Öz'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ak Parti İl Başkanı M. Emin Öz'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

14.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:08
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ak Parti İl Başkanı M. Emin Öz'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı M. Emin Öz, kurumların Erzurum için hayata geçirdikleri çalışmaları gözden geçirmek ve yeni oluşturulacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı M. Emin Öz, kurumların Erzurum için hayata geçirdikleri çalışmaları gözden geçirmek ve yeni oluşturulacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Mehmet Sekmen ve M. Emin Öz'ü üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Rektör Çomaklı, üniversite-şehir işbirliği açısından kamu kurum ve kuruluşlarla bağlantıların çok güçlü olmasının önemine değindi.

Şehrin ve bölgenin gelişmesi için bilimsel çalışmaları, gündelik hayata entegre etme yönünde eğilimlerinin olduğuna dikkat çeken Çomaklı, Yeni YÖK vizyonunda yer alan şehir paydaşları ile ortak çalışmalar yapma yaklaşımına uygun şekilde hareket edildiğinin altını çizdi.

Rektör Çomaklı: "Özellikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile bölgenin temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık konusunda önemli iş birliklerimiz oldu. Embriyo Nakli Ünitesinin kurulumu ile Damızlık Hayvan Üretim Merkezinin kurulmasından, Soğuk Süt Zinciri projesine kadar birçok çalışmada her iki kurum da önemli derecede gayret gösterdi. Şehrimiz için yeni proje ve çalışmaları ele aldığımız bu ziyaret için konuklarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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