Büyükşehir ''A Takımı'' kırsaldaki sorunlara hızır gibi yetişiyor
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Büyükşehir ''A Takımı'' kırsaldaki sorunlara hızır gibi yetişiyor

Büyükşehir ''A Takımı'' kırsaldaki sorunlara hızır gibi yetişiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir A Takımı ekipleri, Kandıra'nın Topluca Mahallesi'nde ortak kullanım alanlarının bakım ve onarımlarını yaparak, güzel bir görünüme kavuşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan A Takımı ekipleri, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturuyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki "A Takımı" ekipleri, muhtarların, "Muhtar Aktif Sistemi" sistemi üzerinden gönderdiği talepleri kısa sürede yerine getirerek, yapılan hizmetlerle göz dolduruyor.

TALEP GELDİ, A TAKIMI İŞE KOYULDU

A Takımı ekipleri, talep üzerine, tam teşekküllü araç, iş makinesi ve ekipmanlarla Kandıra'nın Topluca Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Mahallenin tıkanan su kanallarını küçük ekskavatör kepçe ile açan ekipler, traktöre monte edilen aparat ile yola taşan otları temizledi, dikenli sarmaşıkları budadı.

TOPLUCA MAHALLESİ GÜZEL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Eskiyen ve yıpranan işaret levhaları ile trafik tabelalarını değiştiren ekipler, ayrıca, iş makinesi ile tarla yollarını açtı, torba asfalt (soğuk yama asfalt) ile yollarda oluşan çukurları kapattı. Mahalle'de yıpranan parkelerin onarımını da gerçekleştiren ekipler, Karakiraz Camisi'nin eskiyen ve kullanılmaz hale gelen lambaları ile kırılan camlarını değişirdi, demir kapısını onardı. Caminin dış cephe boyasını da yapan ekipler, Topluca Mahallesi'ni güzel bir görünüme kavuşturdu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Topluca Mahalle Muhtarı Cevdet Kaya ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve ilgili belediye personeline teşekkür etti.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Kırsal mahallelerin acil ihtiyaçlarının daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılanarak, verimliliğin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipler, talepler doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler

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