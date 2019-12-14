Büyükkılıç, yaşlılarla bir araya geldi

14.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:18

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarsinan Parkı'nda hizmet veren merkezde yaşlılarla bir araya gelen Büyükkılıç, 65 yaş üstü yaşlılara zihinsel, bedensel, eğitsel ve sanatsal aktivite imkanı sunan merkezdeki birimleri gezdi.

Hizmetlerle ilgili bilgi alan Büyükkılıç, yaşlılarla sohbet etti.

Büyüklerin duasına her zaman ihtiyaç duyduklarını ve bu yüzden saygıda kusur etmemeye çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyüklerine saygı duymayan, büyüklerine hizmet etmeyen ve değer vermeyenler kendileri de aynı duruma geldiklerinde aynı şekilde davranılacağını unutmamalı. O açıdan kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da aynı şekilde davranmalıyız. Bu merkezimize ismini veren değerli büyüğümüz Mustafa Kumlu'yu rahmetle anıyoruz. Kıymetli eşi Sevim Kumlu ve evlatlarına teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin böyle hayırlı bir işi yapmasına fırsat veren Cenabı Allah'a şükrediyorum. Burada büyüklerimizi misafir etmek suretiyle ailelerinin de sosyal hayatlarını yaşamalarına fırsat veriyoruz. Büyüklerimiz burada günlerini huzur içinde geçiriyorlar. Fizik tedavileri yapılıyor, doktorumuzun kontrolünden geçiyorlar. Haftada yaklaşık 250 ulu çınarımıza hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönül belediyeciliğine halkalar eklemeye devam ediyoruz. Durmak yok gönül belediyeciliğini yapmaya devam diyoruz."

Büyükkılıç, ziyarette "Gesi Bağları" türküsünü söyleyen bir yaşlıya eşlik etti.

Kaynak: AA