Büyükkılıç'tan Kayserispor'a taziye ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükkılıç'tan Kayserispor'a taziye ziyareti

Büyükkılıç'tan Kayserispor'a taziye ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor yönetimini ve futbolcuları tesislerde ziyaret ederek, hayatını kaybeden kulübün eski başkanlarından Recep Mamur için başsağlığı diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor yönetimini ve futbolcuları tesislerde ziyaret ederek, hayatını kaybeden kulübün eski başkanlarından Recep Mamur için başsağlığı diledi.

Başkan Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor'un eski başkanlarından, hayırsever iş insanı Recep Mamur'un Hulusi Akar Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Burada tabutuna Kayserispor bayrağı, forması ve atkısı serilen merhum Mamur'un naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta ebediyete uğurlandı. Cenaze töreninin ardından Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'ne geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada sarı kırmızılı camiaya başsağlığı diledi.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, Yukatel Kayserispor yöneticileri ve Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile birlikte cenaze için kente gelen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ile tesislerde buluştu. Spor camiası, 14 yıl sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yapan ve görev döneminde 2007-2008 Sezonu'nda Türkiye Kupası kazanılan Recep Mamur'un, Türk futboluna değerli katkılarda bulunduğunu ifade etti. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan Kayserispor'a taziye ziyareti
Büyükkılıç'tan Kayserispor'a taziye ziyareti
Büyükkılıç'tan Kayserispor'a taziye ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Mesut Akusta Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Max Meyer Çağdaş Atan Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyükkılıç'tan Kayserispor'a taziye ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 16:24:14. #1.15#

title