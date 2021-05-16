Son dakika gündem: Develi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin saha tespitleri tamamlandı
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Son dakika gündem: Develi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin saha tespitleri tamamlandı

Son dakika gündem: Develi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin saha tespitleri tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Develi Belediyesi tarafından yürütülen ilçe merkezinde beş mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yakından takip ettiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Develi Belediyesi tarafından yürütülen ilçe merkezinde beş mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yakından takip ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilçelerde planlanan ve yapılan dönüşüm projelerinde, ilçe belediyeleriyle işbirliği geliştirdiklerini ifade etti.

Daha önce Hacılar ve Talas belediyeleri ile çalışmalar yaptıklarını ve dönüşüm projelerinin halen devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "Şimdi de Develi ilçe merkezinde Fenese Aşağı, Fenese Yukarı, İzmirli, Everek ve Camikebir mahalleleri için yapılacak projenin hayata geçmesi için Develi Belediyemiz ile çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, dönüşüm projeleriyle ilgili alan ilanı, yetki devri işlemleri, saha tespitleri, dönüşüm modellerinin hazırlanması, hak sahipliklerinin düzenlenmesi, dağıtıma esas yapılacak yeni projenin hazırlanması ve diğer tüm işlemlerde ilçe belediyelerinin ihtiyaç duydukları işlemlerde yanlarında olduklarını kaydetti.

Kayseri'de şehirleşmeyi hep ön planda tutarak kentsel dönüşüm çalışmalarına öncü olmaya çalıştıklarını aktaran Büyükkılıç, "Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu kentsel dönüşümlerden geçiyor. Biz de projelerimizi ve çalışmalarımızı bu alanda geliştiriyoruz. Kentsel dönüşüm ile ilçe merkezlerimizin Kayseri'nin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet etmesi ve kentsel mimari çerçevesinde yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor." açıklamasında bulundu.

Son dakika gündem: Develi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin saha tespitleri tamamlandı
Son dakika gündem: Develi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin saha tespitleri tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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