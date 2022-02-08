BÜYÜKGÖKÇELİ KÖYÜNDE ELEKTRİKSİZ 5'İNCİ GÜN
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Isparta'ya 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Büyükgökçeli köyüne 5 gündür elektrik verilemiyor.
ISPARTA (DHA) - Isparta'ya 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Büyükgökçeli köyüne 5 gündür elektrik verilemiyor. Köyün tek fırını elektrik olmadığı için ekmek üretemezken buzdolaplarında bozulan gıdalar çöpe döküldü. Vatandaş sobayla ısınırken, piknik tüpüne ekleme yaparak evlerini aydınlatıyorlar.
(GENİŞ HABERİ GEÇİLİECEK)