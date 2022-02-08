BÜYÜKGÖKÇELİ KÖYÜNDE ELEKTRİKSİZ 5'İNCİ GÜN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BÜYÜKGÖKÇELİ KÖYÜNDE ELEKTRİKSİZ 5'İNCİ GÜN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Isparta'ya 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Büyükgökçeli köyüne 5 gündür elektrik verilemiyor.

ISPARTA (DHA) - Isparta'ya 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Büyükgökçeli köyüne 5 gündür elektrik verilemiyor. Köyün tek fırını elektrik olmadığı için ekmek üretemezken buzdolaplarında bozulan gıdalar çöpe döküldü. Vatandaş sobayla ısınırken, piknik tüpüne ekleme yaparak evlerini aydınlatıyorlar.

(GENİŞ HABERİ GEÇİLİECEK)

BÜYÜKGÖKÇELİ KÖYÜNDE ELEKTRİKSİZ 5'İNCİ GÜN

BÜYÜKGÖKÇELİ KÖYÜNDE ELEKTRİKSİZ 5'İNCİ GÜN

BÜYÜKGÖKÇELİ KÖYÜNDE ELEKTRİKSİZ 5'İNCİ GÜN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Büyükgökçeli, Isparta, Güncel, Haber

title