BÜYÜKGÖKÇELİ KÖYÜNDE ELEKTRİKSİZ 5'İNCİ GÜN

ISPARTA (DHA) - Isparta'ya 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Büyükgökçeli köyüne 5 gündür elektrik verilemiyor. Köyün tek fırını elektrik olmadığı için ekmek üretemezken buzdolaplarında bozulan gıdalar çöpe döküldü. Vatandaş sobayla ısınırken, piknik tüpüne ekleme yaparak evlerini aydınlatıyorlar.

(GENİŞ HABERİ GEÇİLİECEK)