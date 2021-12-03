Büyükelçi Kandaş, Lesotho Kralına güven mektubunu sundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükelçi Kandaş, Lesotho Kralına güven mektubunu sundu

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Büyükelçi Kandaş, Lesotho Kralına güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Lesotho Kralı 3. Letsie'ye güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Lesotho Kralı 3. Letsie'ye güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Kandaş, Lesotho'nun başkenti Maseru'daki Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen törenle Kral 3. Letsie'ye güven mektubunu takdim etti.

Kandaş, görev süresi boyunca Türkiye ile Lesotho arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek ve iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğini teşvik etmek için üst düzey gayretle çalışacağını ifade etti.

Türkiye'nin Lesotho'da bir büyükelçilik açma arzusunu dile getiren Kandaş, "Lesoto Krallığı ve diğer Sahra Altı Afrika ülkeleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi Türkiye için büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kandaş, Türkiye'nin Afrika'ya açılma politikasının geçici siyasi ve ekonomik beklentilerin yansıması olmadığını vurgulayarak, "Aksine bir Afro-Avrasya devleti olarak güçlü tarihsel ve kültürel boyutlarla zenginleştirilmiş bir sürecin ürünüdür." dedi.

Türkiye'nin Lesoto Krallığı ile iş birliğini ilerletmeye hazır olduğunu ifade eden Kandaş, iki ülke arasındaki eğitim iş birliği anlaşmasının da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde imzalanmasını umduklarını belirtti.

Lesotho Krallığı'na 1997 yılından bu yana Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği akredite bulunuyor.

Türkiye'nin halihazırda Lesotho'da büyükelçiliği bulunmuyor. Lesotho ile ilişkiler 1997 yılından bu yana Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği tarafından yürütülüyor.

Lesotho Krallığı büyükelçilik binası için Türkiye'ye arazi tahsis etmişti.

Dışişleri Bakanlığı Lesotho'da büyükelçilik açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'den Avrupa Konseyinin Kavala kararı hakkında açıklama Açıklaması

Türkiye'den Avrupa Konseyinin Kavala kararı hakkında açıklama Açıklaması

 Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

 Prof. Dr. Ortaylı, 20. Milli Eğitim Şurası'nı değerlendirdi Açıklaması

Prof. Dr. Ortaylı, 20. Milli Eğitim Şurası'nı değerlendirdi Açıklaması

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title