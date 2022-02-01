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Büyükelçi Flake'den İstanbul'a teşekkür paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Büyükelçi Flake'den İstanbul'a teşekkür paylaşımı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul ziyaretinin ardından eşiyle birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden teşekkür mesajı paylaştı.

İSTANBUL (İHA) - Büyükelçi Flake'den İstanbul'a teşekkür paylaşımı

İSTANBUL - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul ziyaretinin ardından eşiyle birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden teşekkür mesajı paylaştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Büyükelçi Flake, ziyaretlerinin ardından Sultanahmet Camii ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gezdi. Flake gezinin ardından eşi Cherly Flake ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'n önünden bir video kayda alarak, İstanbul'a teşekkür etti. Flake çiftinin teşekkür mesajını konsolosluğun ABDİstanbul sayfasından paylaşıldı.

İhlas Haber Ajansı - Genel

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