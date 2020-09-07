TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde gitti! O anlar kamerada
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TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde gitti! O anlar kamerada

İstanbul Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda bir otomobil sürücüsünün kilometrelerce geri geri gitmesi diğer sürücüler tarafından kameraya alındı.

07.09.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:51

BüyükçekmeceTEM Otoyolu'nda kullandığı otomobille son sürat geri geri giden otomobilin sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay önceki gün TEM Otoyolu Ahmediye mevkiinde yaşandı. Normalde Edirne yönünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü daha sonra otomobilini geri geri sürmeye başladı. Sürücü üstüne gelen diğer araçlara aldırış etmeden süratle geri geri ilerlemeye devam etti.

TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde gitti! O anlar kamerada

HEM KENDİ HAYATINI HEM DİĞER SÜRÜCÜLERİN HAYATINI

Daha sonra yol ortasında manevra yapan otomobilin sürücüsü yine ters yönde ilerlemeye devam etti. Trafik kurallarını hiçe sayıp hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan kişi bir süre sonra gözden kayboldu.

Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde gitti! O anlar kamerada

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (4)
İLKER: Babası arabayı vermemiştir. Km. yazmasın diye geri geri giderdir. :))
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6.FİLO: Sürücünün ehliyetine el konmasın direkt iptal edilsin.
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GICIK: kimki bu babayiğit
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