Büyükçekmece'deki corona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
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Büyükçekmece, Koronavirüs, 3. Sayfa, Güncel

Büyükçekmece'deki corona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım

Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen ve sosyal medyada yayınlanması ile büyük tepki çeken korona partisini düzenleyen kişi, emniyetteki ifadesinde "Alkolün etkisiyle yaptığım bu eğlence nedeniyle çok pişmanım" dedi.

30.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:11
Büyükçekmece'deki corona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik 'ev kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekti. Polis, görüntüleri izleyen polis, 11 kişiyi gözaltına aldı, 4'ü adliyeye sevk edildi. Partiyle ilgili detaylara DHA ulaştı. Partiyi organize eden Mustafa S'nin emniyetteki ifadesinde, sohbet ederken mangal yapmaya karar verdiklerini belriterek, "Ortam eğlence olsun diye bu sefer konumla beraber mesaj atmaya başladım. Millet gelmeye başlayınca da bol sayıda alkol almaya başladım. Müzikle beraber herkes dans etti. Koronavirüsün yoğun olduğu şu günlerde alkolün etkisiyle yaptığım bu eğlence nedeniyle çok pişmanım." dediği öğrenildi.

Gece kulubüne dönen villadan canlı yayını sosyal medayada Elif K. yaptı. Büyük tepki gören yayın üzerine çalışma başlatan İstanbul Siber Polisi Ekipleri, Elif K'nın kimlik bilgilerine ulaştı. Büyükçekmece Asayiş Büro Ekipleri tarafından bilgisine başvurulan Elif K., "29 Mart gecesi 01.00 sıralarında telefonuma mesaj geldi. Partiye davet mesajıydı. Hatta konum da atıldı. Hemen taksiye binip adrese gittim. Villa olan yere girdiğimde içerde tahmini olarak 80 kişi vardı. Alkol alıp oynuyorlardı. O sürede de canlı yayın yaptım. Sonrasında da taksi çağırıp evden ayrıldım" dedi.

PARTİYİ ORGANİZE EDEN 3 KİŞİ VE VİLLA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Nöbetçi savcının talimatı doğrultusunda çalışma başlatan Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri Elif K'yı da yanlarına alarak partinin yapıldığı villayı gösterttiler. Villayı mühürleten polis içerde ve villa civarında da çalışma yaptı. Çalışmalarda partiyi organize edenlerin daha önce kulüp işletmecisi olan Mustafa S., Sinan U. ve Mehmet E.Ç olduğu belirlendi ve bu kişiler ile villa sahibi İlker Y., gözaltına alındı.

"HER ŞEY MANGALLA BAŞLADI"

Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Mustafa S'nin, "Daha önce kulüp işletmeciliği yaptığım için arkadaş çevrem geniş biriyim. 28 Mart akşamı arkadaşım olan İlker Y.'nin villasına gittim. Sohbet ederken mangal yapmaya karar verdik. Malzemeleri aldık. Daha sonra da ortak arkadaşlarımız olan Sinan ve Muhammet E'yi çağırdık. Daha sonra da sırasıyla rehberde bulunan bazı kişilere mesaj attık. Hatta müzisyen olan Tahsin'i de çağırdım. Sonra alkol almaya başladık. Ortam eğlence olsun diye bu sefer konumla beraber mesaj atmaya başladım. Millet gelmeye başlayınca da bol sayıda alkol almaya başladım. Müzikle beraber herkes dans etti. Gece 04.00 sıralarında da herkes dağıldı" dediği öğrenildi.

"KESİNLİKLE VİLLAYI KİRALAMADIM"

Mustafa S'nin ifadesine ayrıca "Ben bahsedildiği gibi villayı kiralamadım. Villanın sahibi İlker arkadaşım olur. Ayrıca kulüp tarzı da dizayn etmedim. Sadece koltukları kenara çektik. Salonda dans edildi. Kimlere mesaj attığımı hatırlamıyorum. Çünkü hepsini sildim. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kendim bu eğlence ortamını yaptım. Herhangi bir para almadım. Ticari amaçla bu eğlenceyi yapmadım. Koronavirüsün yoğun olduğu şu günlerde alkol etkisiyle yaptığım bu eğlence nedeniyle çok pişmanım. Suç olduğunu bilsem inanın yapmazdım. Hakkımdaki suçlamaları da kabul etmiyorum. Kesinlikle villada dizayn da yapmadım" dediği öğrenildi.

KATILAN HERKESE İŞLEM YAPILDI

Savcı talimatıyla partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma suçlarından işlem yapıldı. Öte yandan partiye katılanların ifadeleri de alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Eğlenceyi organize eden ve gözaltına alınan villa sahibi de dahil 4 kişi savcılığa sevkedileceği belirtildi.

Büyükçekmece'deki corona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İstanbul Büyükçekmece'deki eğlence partisinin detayları... Tahminen 80 kişi vardı

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