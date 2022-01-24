Büyükçekmece'de yoğun kar yağışının altında dakikalarca otobüs beklediler

İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de, vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle geciken otobüsleri dakikalarca bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul, öğle saatlerinde yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Yağan kar, kenti olumsuz etkiledi. D-100 ve TEM Otoyolu'nde sürücüler zor anlar yaşarken, trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle geciken otobüsleri dakikalarca bekledi. Bir kişi vakit namazını karın üzerinde kıldı.

"40-45 DAKİKADIR BEKLİYORUZ"Durakta yoğun kar yağışının altında otobüs bekleyen Ahmet Akkuş, "Böyle kar yağmasını bekliyorduk. Hastaneden yeni geldik. 40-45 dakikadır araba bekliyoruz. Tepecik Mahallesine gideceğiz. Otobüs bekliyoruz" dedi. Kubilay Türkdoğan "Maalesef karda kaldık. Servisler de gelmedi. Ne kadar bekleyeceğimizi de bilmiyoruz. Yaşadığım yere giden bir tane minibüs, bir tane de otobüs var. Şu an gelen giden yok. Trafikte durmuş vaziyette. Bekliyoruz yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.