İstanbul'da lüks villada cinayet! Arkadaşının dikkati, gerçeği ortaya çıkardı

Büyükçekmece'de lüks bir villada İranlı bir şahıs darbedildikten sonra silahla öldürüldü. Yaşlı adamın bir arkadaşı villaya gelerek kendisini sordu ancak evde bulunan kadının hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine yaşlı adamın arkadaşı, polise haber verdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.