İstanbul'da lüks villada cinayet! Arkadaşının dikkati, gerçeği ortaya çıkardı
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İstanbul'da lüks villada cinayet! Arkadaşının dikkati, gerçeği ortaya çıkardı

24.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:41

Büyükçekmece'de lüks bir villada İranlı bir şahıs darbedildikten sonra silahla öldürüldü. Yaşlı adamın bir arkadaşı villaya gelerek kendisini sordu ancak evde bulunan kadının hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine yaşlı adamın arkadaşı, polise haber verdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece'de, akşam saatlerinde Türkoba Mahallesi Fesleğen 2 Sokak içerisinde bulunan lüks bir villada gerçekleşen olayda, 59 yaşındaki İranlı Ali Reza İranfar'ın bir arkadaşı villaya gelerek İranfar'ı sordu. İçeride bulunan kadın İranfar'ın evde olmadığını söyledi. Kadının hareketlerinden şüphelenen İranfar'ın arkadaşı polise haber verdi.

Bu sırada evdeki kadın ve adam kaçtı ve yakında bulunan boş villaya girerek üstünü değiştirdi. Çevrede çalışma yapan polis ekipleri güvenlik kameralarını da inceleyerek biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Villaya giren polis ise vücudunda darp izleri bulunan İranfar'ın silahla öldürüldüğünü belirledi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis çevrede ve söz konusu alanlarda delil araştırması yaptı.

İstanbul'da lüks villada cinayet! Arkadaşının dikkati, gerçeği ortaya çıkardı
İstanbul'da lüks villada cinayet! Arkadaşının dikkati, gerçeği ortaya çıkardı
İstanbul'da lüks villada cinayet! Arkadaşının dikkati, gerçeği ortaya çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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