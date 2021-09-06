Büyükçekmece'de ilk ders zili çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükçekmece'de ilk ders zili çaldı

Büyükçekmece'de ilk ders zili çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, öğretmen ve öğrencilere sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim öğretim yılı dileklerinde bulundu.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, öğretmen ve öğrencilere sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim öğretim yılı dileklerinde bulundu.

Büyükçekmece'de, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni Ömer Gültekin Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti. Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen tören Covid - 19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak yapıldı. Yapılan konuşmalar ve öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından Kaymakam Özel ve Başkan Akgün, sınıfları gezerek öğrencilere başarılı dileklerinde bulundu.

"Alınan tedbirlere riayet edelim"

Yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimlere başladı. Öncelikle 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı, ülkemize umut olacak aydınlık nesilleri yetiştiren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "Covid-19 salgınında alınması gereken önlemler" talimatına lütfen riayet edelim. Evlerimizde, öğrenci servislerinde ve okullarda hijyen tedbirleri, maske kullanımı ve mesafe kuralına uyalım. Yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz içim sağlık ve başarı dolu geçmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de ilk ders zili çaldı
Büyükçekmece'de ilk ders zili çaldı
Büyükçekmece'de ilk ders zili çaldı
Büyükçekmece'de ilk ders zili çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Ali Öztürk Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Büyükçekmece'de ilk ders zili çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 13:32:24. #1.16#

title