Büyükçekmece'de ilk ders zili çaldı

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, öğretmen ve öğrencilere sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim öğretim yılı dileklerinde bulundu.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, öğretmen ve öğrencilere sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim öğretim yılı dileklerinde bulundu.

Büyükçekmece'de, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni Ömer Gültekin Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti. Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen tören Covid - 19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak yapıldı. Yapılan konuşmalar ve öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından Kaymakam Özel ve Başkan Akgün, sınıfları gezerek öğrencilere başarılı dileklerinde bulundu.

"Alınan tedbirlere riayet edelim"

Yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimlere başladı. Öncelikle 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı, ülkemize umut olacak aydınlık nesilleri yetiştiren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "Covid-19 salgınında alınması gereken önlemler" talimatına lütfen riayet edelim. Evlerimizde, öğrenci servislerinde ve okullarda hijyen tedbirleri, maske kullanımı ve mesafe kuralına uyalım. Yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz içim sağlık ve başarı dolu geçmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı