BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BÜYÜKÇEKMECE'de dört günlük kazı çalışmasının ardından bulunan ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BÜYÜKÇEKMECE'de dört günlük kazı çalışmasının ardından bulunan ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınartepe Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Cesedin deforme olduğu belirtilirken olay yerine savcı geldi. İlk incelemelerin ardından bulunan ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılacak incelemelerin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek.

BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu, Murat Kartal, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title