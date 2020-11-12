Büyükçekmece'de bir kişiye ait ceset parçası bulundu

Büyükçekmece'deki atık su terfi merkezine giden kanalda bir kişiye ait ceset parçası bulundu.

Büyükçekmece'deki atık su terfi merkezine giden kanalda bir kişiye ait ceset parçası bulundu.

Ahmediye Mahallesi'ndeki İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'ndeki kanalda bir ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kanaldan çıkarılan cesedin, bir kişinin vücudunun alt kısmına ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız