Büyükçekmece'de bir kişiye ait ceset parçası bulundu
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Büyükçekmece'de bir kişiye ait ceset parçası bulundu

12.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 13:39

Büyükçekmece'deki atık su terfi merkezine giden kanalda bir kişiye ait ceset parçası bulundu.

Büyükçekmece'deki atık su terfi merkezine giden kanalda bir kişiye ait ceset parçası bulundu.

Ahmediye Mahallesi'ndeki İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'ndeki kanalda bir ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kanaldan çıkarılan cesedin, bir kişinin vücudunun alt kısmına ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Büyükçekmece'de bir kişiye ait ceset parçası bulundu
Büyükçekmece'de bir kişiye ait ceset parçası bulundu
Büyükçekmece'de bir kişiye ait ceset parçası bulundu
Büyükçekmece'de bir kişiye ait ceset parçası bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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