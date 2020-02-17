Büyükçekmece'de aracın arkasına zincirle bağlanan köpek veterinere teslim edildi

17.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:28

Büyükçekmece'de sahibi tarafından aracın arkasına zincirle bağlanan köpek, emniyet ekipleri tarafından kurtarılarak veterinere teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Mahallesi Eskica-Çakmaklı Yolu üzerinde bir köpeğin sahibi tarafından aracın arkasına zincirle bağlandığı ve olaya ilişkin çevredeki vatandaşlar arasında tartışma yaşandığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, aracın arkasına bağlanmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara olduğu tespit edilen köpeği veterinere teslim etti.

Ekipler, olay yerindeki Nesrin Y., Neslihan S. ve Hüseyin Yüksel A.'yı ise polis merkezine götürdü. Nesrin Y. ve Neslihan S. köpeğin araç arkasında sürüklenerek taşındığı için tepki gösterdiklerini, bu sırada Hüseyin Yüksel A. isimli kişinin kendilerine tehdit ve hakaret ettiğini söyledi. Hüseyin Yüksel A. ise iddiaları kabul etmediğini belirtti.

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tarafların birbirine hakaret ettiğini ve köpeğin zincirle bağlandığı aracın alt kısımlarında kan olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili kişilerin gerekli işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: AA