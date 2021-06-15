Büyükbaş hayvanlara tırnak ve ayak bakımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesinde besicilere verilecek desteklerle ilgili saha çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesinde besicilere verilecek desteklerle ilgili saha çalışması gerçekleştirdi. Veteriner hekimler büyükbaş hayvanlar için çok önemli olan ve süt verimini etkileyen tırnak ve ayak bakımı ile iç-dış parazit uygulaması yaptı.

Büyükşehir'in veteriner hekimleri ilçe ilçe gezerek, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan besicilerin ihtiyaçlarını belirliyor, daha fazla verim alınması amacıyla eğitim ve teknik destek veriyor. Büyükşehir ekipleri bu kapsamda Korkuteli'nin Yelten ve Yeşilyayla mahallelerinde saha çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Yelten ve Yeşilyayla mahallelerinde besicilik yapan üreticileri ziyaret etti. Veteriner hekimler büyükbaş hayvanlar için çok önemli olan ve süt verimini etkileyen tırnak ve ayak bakımı ile iç-dış parazit uygulaması yaptı. Büyükşehir veterinerleri ayrıca vatandaşlara hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda bilgilendirme yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı