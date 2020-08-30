Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören Asri Mezarlık Şehitlikteki program Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

30.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:13

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören

Asri Mezarlık Şehitlikteki program Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törene AK Parti, CHP, İyi Parti milletvekilleri, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berekat Aksoy ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen programda dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Kaynak: AA

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