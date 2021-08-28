Büyük Taarruz'un 99. yılı kutlanıyor
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Büyük Taarruz'un 99. yılı kutlanıyor

Büyük Taarruz'un 99. yılı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Tedavi gördüğü hastaneden kaçarak Fahrettin Altay Paşa'nın cephesine katılan ve Büyük Taarruz sırasında 30 askeriyle şehit olan süvari subayı Yıldırım Kemal, kabri başında törenle anıldı.

Tedavi gördüğü hastaneden kaçarak Fahrettin Altay Paşa'nın cephesine katılan ve Büyük Taarruz sırasında 30 askeriyle şehit olan süvari subayı Yıldırım Kemal, kabri başında törenle anıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Yıldırım Kemal köyünde düzenlenen tören, anıta çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Yiğit, burada yaptığı konuşmada, Yıldırım Kemal'in herkesin sevdiği, tanınan bir subay olduğunu söyledi.

Şehidin Büyük Taarruz'da cephelerde kahramanca çarpıştığını kaydeden Yiğit, şöyle konuştu:

"Kemal, çeşitli cephelerde aldığı yaralardan Konya'da bir hastanede tedavi altına alındı. Yunan ordularının Afyonkarahisar'a kadar geldiğini ve Büyük Taarruz'un yapılacağını öğrenen Kemal, hastaneden kaçarak Fahrettin Altay Paşa'nın cephesine katıldı. 28 Ağustos 1922'de 5. Süvari Kolordusu'nun çekilmekte olan ve Eğret bölgesindeki ihtiyatta bulunan Yunan kuvvetlerine baskın yaptığı sırada İzmir'e gidecek süvari kıtasının başında bulunmak üzere görevlendirilen Kemal, Küçükköy istasyonu civarındaki çatışmada 30 askeriyle 24 yaşında şehit düşmüştü."

Törende daha sonra Yıldırım Kemal Şehitliği'nde dua edildi.

Törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Belediye Başkan vekili İhsan Doğrul ve bazı daire müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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