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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde anma programı düzenlendi.

HALFETİ, ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde anma programı düzenlendi.

Siverek'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Aziz Gölbaşı, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Recep Çalışkan ve Belediye Başkan Vekili Murat Şirin anıta çelenk sundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Mehmetçik İlkokulu konferans salonunda devam eden programda öğrenciler Atatürk'ü anlatan şiir okudu. Program, Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesinin ardından, ilçe genelinde düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül vermesiyle son buldu.

Halfeti

Halfeti'de kent meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Selin Sarı ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Soner Çalışkan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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