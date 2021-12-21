BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE GÜREŞ ŞAMPİYONASI ÇORLU'DA YAPILACAK

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan, il genelinde hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla sporun gelişmesine büyük katkı sağlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sponsor olduğu, Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası 22-23 Aralık tarihlerinde Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

BAŞKAN ALBAYRAK: "HER ZAMAN SPORUN VE SPORCUNUN DESTEKÇİSİYİZ"

Böylesine önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olduk. Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasına sponsor olmak, Avrupa spor kenti olan Çorlumuzda bu şampiyonayı gerçekleştirecek olmak, bizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu şampiyona ile birlikte Çorlu'ya Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, Avrupa Üçüncüsü ve Olimpiyat Üçüncüsü olmuş A Milli takım sporcularımız gelecek. Burada şampiyon olanlar da Türkiye'yi Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında temsil edecekler. Yarışmaların tümü Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Çorlumuzun ve Tekirdağımızın tanıtımına da büyük katkı sağlayacak olan Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasına katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

ŞAMPİYONAYA 40 İLDEN 30 KULÜP VE YAKLAŞIK 250 SPORCU KATILACAK

21 Aralık tarihinde teknik toplantısı yapılacak Şampiyonada 22-23 Aralık tarihlerinde eleme ve finaller oynanacak. Müsabakalar 10 sıklet halinde gerçekleşecek. Müsabakaların tümü Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nun da yer alacağı, çok yoğun bir katılımla gerçekleştirilecek olan Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na 40 ilden 30 kulüp ve yaklaşık 250 sporcu katılacak. Müsabakaların tümü seyircilere açık olacak.

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