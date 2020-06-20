Büyük İstanbul Depremi'nde hangi semtte ne kadar bina yıkılacak? Listenin tepesinde Sultanbeyli var
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Büyük İstanbul Depremi'nde hangi semtte ne kadar bina yıkılacak? Listenin tepesinde Sultanbeyli var

İBB, beklenen büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin rapor hazırladı. Raporda; hangi ilçede ne kadar binada hasar oluşacağı yer alırken toplamda 100 binin üzerinde binanın orta ve üstü hasar göreceği kaydedildi.

20.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) beklenen büyük İstanbul depremine karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Deprem tehlikesi ve riskleri, güncel bilimsel analiz yöntemleri, mevcut üst yapı ve alt yapı envanter bilgileri kullanılarak yeniden ele alındı.

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019" hayata geçirildi.

İLÇE İLÇE SORUNLAR TEŞKİL EDİLDİ

Çalışma sayesinde, her bir ilçeye özgün sorunlar teşhis edildi. İstanbul genelinde etkili olabilecek yıkıcı bir depremin, ilçelerde neden olabileceği hasarlar ve kayıpların boyutları ortaya konuldu.

Kitapçıklarda, ilçelere ait genel bilgiler ile bina, altyapı ve nüfus bilgileri; üretilen analizler ve senaryo depremler neticesinde hesaplanan kuvvetli yer hareketi parametreleri baz alınarak hesaplanan olası hasarlı bina sayısı, olası can kaybı ve yaralı sayısı ile bunların mekânsal dağılımları; doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekelerinde oluşması muhtemel hasarlar ve geçici barınma ihtiyacı bilgileri yer aldı.

HANGİ SEMTTE NE KADAR BİNA HASAR GÖRECEK?

Kitapçıklarda, olası bir İstanbul depreminde ortaya çıkacak bina hasarları ve geçici barınma ihtiyaçlarının büyüklüğü dikkat çekti.

Rapora göre;

Arnavutköy'de 2 bin,

Ataşehir'de 3 bin,

Bağcılar'da 10 bin,

Bakırköy'de 6 bin,

Beyoğlu'nda 4 bin 200,

Büyükçekmece'de 9 bin,

Çatalca'da 2 bin,

Esenler'de 5 bin,

Fatih'te 15 bin,

Kâğıthane'de 2 bin,

Kartal'da 4 bin,

Küçükçekmece'de 13 bin,

Sancaktepe'de 3 bin,

Silivri'de 9 bin,

Sultanbeyli'de 45 bin,

Tuzla'da 7 bin,

Üsküdar'da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi bekleniyor.

Büyük İstanbul Depremi'nde hangi semtte ne kadar bina yıkılacak? Listenin tepesinde Sultanbeyli var

Güncel Manşet

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