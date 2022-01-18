Büyük Göç nerede çekildi, ne zaman çıktı? Exodus: Tanrılar ve Krallar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Büyük Göç ne zaman, hangi kanalda başlayacak
Bugün Star TV'de Büyük Göç filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Büyük Göç nerede çekildi, ne zaman? Exodus: Tanrılar ve Krallar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Büyük Göç ne zaman, hangi kanalda başlayacak? merak etti. Peki, Büyük Göç filmi hangi ülkede, ilde ve ilçede çekilmiştir? Büyük Göç ne zaman çekildi? İşte detaylar...
Exodus: Tanrılar ve Krallar (İngilizce: Exodus: Gods and Kings), Ridley Scott tarafından yönetilen ve Kitab-ı Mukaddes'ten esinlenen 2014 yapımı bir epik film. Büyük Göç nerede çekildi, ne zaman? Exodus: Tanrılar ve Krallar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Büyük Göç ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Büyük Göç bugün 18 Ocak Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanacak. Filmin tekrarı 22:00'da ekranlara gelecektir.
Büyük Göç (Exodus: Tanrılar ve Krallar) filmi birçok ülkede çekilmiştir. Film, İngiltere, İspanya, Kanarya Adaları gibi bölgelerde çekilmiştir. Filmin genel olarka çekimleri, Pinewood Stüdyoları (İngiltere) , Londra, Güney İspanya'daki Almeria bölgesi ve Kanarya Adaları'nda gerçekleştirilmiştir.
Christian Bale - Musa
Joel Edgerton - II. Ramses
Aaron Paul - Yeşu
John Turturro - I. Seti
Ben Kingsley - Nun
Sigourney Weaver - Tuya
María Valverde - Sippora
Indira Varma - Başrahibe
Hiam Abbass - Bityah
Kevork Malikyan - Yitro
Anton Alexander - Dathan
Golshifteh Farahani - Nefertari
Ben Mendelsohn - Hegep
Dar Salim - Khyan
Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olmuştur. Bir gün rüyasında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve İbranileri özgürleştirmek için yola çıkması gerektiğini görür. Böylece 600.000 köle ile birlikte kırk yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Hedefleri ise 'vaadedilen topraklara' ulaşmaktır...
Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor. Senaryosunu Bill Collage, Adam Cooper ve Steven Zaillian'ın kaleme aldığı filmin başrollerini Christian Bale, Aaron Paul ve Ben Kingsley paylaşıyor.