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Büyük Beyaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi?

Büyük Beyaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Büyük Beyaz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Büyük Beyaz konusu, özeti ve Büyük Beyaz oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Büyük Beyaz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Büyük Beyaz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük Beyaz filmini izleyecek olanların merak ettiği Büyük Beyaz konusu nedir, Büyük Beyaz oyuncuları kimler ve Büyük Beyaz özeti gibi konuları inceliyoruz.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir grup eğlenceli vakit geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. İnsan yiyen köpek balıklarıyla kıyıdan 100 mil ötede bir salda mahsur kalırlar. Eğlenceli bir uçuşla başlayan yolculuk, uçakları arıza yapınca beş yolcu için kabusa dönüşür.

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Katrina Bowden

Aaron Jakubenko

Te Kohe Tuhaka

Tim Kano

Jason Wilder

Tatjana Marjanovic

Kimie Tsukakoshi

BÜYÜK BEYAZ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 16 Temmuz 2021 (ABD)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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