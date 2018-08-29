Büyük Antalyaspor Derneğinde Yeni Yönetim

Büyük Antalyaspor Derneği gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul'da yeni yönetim kurulunu belirledi. Dernek başkanlığına Aziz Çetin, yeniden seçilirken, yönetime 6 yeni isim girdi.

Büyük Antalyaspor Derneği gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul'da yeni yönetim kurulunu belirledi. Uzun yıllardır derneğin başkanlık görevini yerine getiren Aziz Çetin, Büyük Antalyaspor Derneğinin aktif ve güçlü bir yapıya kavuşturmayı, derneğin kuruluş amaçlarına uygun olarak faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yapılan Genel Kurul'da, 6 yeni isime yer verildi.

Yönetim Kuruluna Seçilen İsimler:

Aziz Çetin (Başkan), Serkan Kasapoğlu, Cihan Çelik, Ali Topuz, Murat Şimşek, Ersan Göbelek, Anıl Akgüç, Abdurrahman Avdanlıoğlu, Çağlar Özçelikler ve Ramazan Özaylı. - ANTALYA