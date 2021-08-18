BUÜ'de öğrenciler için "Çağrı Merkezi"

Kurulacak çağrı merkezi ile öğrencilerin birimler ile daha hızlı, etkin ve çözüm odaklı iletişim kurması sağlanacak.

Kurulacak çağrı merkezi ile öğrencilerin birimler ile daha hızlı, etkin ve çözüm odaklı iletişim kurması sağlanacak.

"Öğrenci Dostu Üniversite" sloganı doğrultusunda Bursa Uludağ Üniversitesi çeşitli uygulamaları ile diğer üniversitelerden farklılaşmaya devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Orhaneli Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı işbirliği kapsamında Program Başkanı Öğr. Gör. Ercan Koçoğlu'nun yazılımını yaptığı bir Çağrı Merkezi sistemi oluşturuldu. Üniversite bünyesinde farklı fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulları öğrencilerinin ilgili birimler ile daha hızlı, etkin ve çözüm odaklı iletişim kurabilmesi amacıyla kurulan çağrı merkezine "Öğrenci İletişim Merkezi" ismi verildi. Deneme sürecinin ardından "Öğrenci İletişim Merkezi" öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Teknik altyapı çalışmalarının bitmesiyle Öğr. Gör. Ercan Koçoğlu tarafından merkezde görev yapacak personele uygulanan eğitim çalışmasının ilkine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın da katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Üniversitemiz için yeni iyileştirmeler ve geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Çalışmasını yaptığımız bu proje esasen öğrencilerin en çok şikayet ettikleri konulardan birine çözüm getirecek. Bu merkez ile öğrencilerimizin merak ettikleri sorulara telefonla en hızlı şekilde cevap bulmaları sağlanacak. Kullandığımız yazılımın üniversitemiz akademisyenlerinden Öğr. Gör. Ercan Koçoğlu tarafından geliştirilmiş olması da bizim için ayrı bir önem taşıyor. Kendine yeten bir üniversite olmayı önemsiyoruz. Öğrenci İletişim Merkezimizin kurulmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre