Butik Çikolata Eğitimi"Ni Tamamlayanlar Sertifikalarını Aldı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığı ile Canik Halk Eğitim Merkezince düzenlenen "Butik çikolata eğitimi" kursuna katılanlara sertifikaları verildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığı ile Canik Halk Eğitim Merkezince düzenlenen "Butik çikolata eğitimi" kursuna katılanlara sertifikaları verildi.
Canik Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sertifika programına katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, kursu tamamlayanlara butik çikolata atölyeleri kurmaları tavsiyesinde bulundu.
Sertifika programına Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanı Eyüp Elmas, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç ile davetliler katıldı.
Programda iki haftalık eğitimlerini tamamlayan 13 kursiyer, sertifikalarını aldı.
Kaynak: AA