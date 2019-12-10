: Bütçe görüşmelerinde söz verme tartışması yaşandı

10.12.2019 07:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:05

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP'li Engin Özkoç, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin söz hakkı olmamasına rağmen, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından söz verdiği öne sürdü. Şentop, CHP'li Özkoç'un eleştirisinin haksız olduğunu belirterek tepki gösterdi.

AK PARTİLİ VE CHP'Lİ VEKİLLER ARASINDA GERGİNLİK

Grubu adına söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Canikli'nin konuşması sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında zaman zaman sözlü tartışma yaşandı.

EYT TARTIŞMASI

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili eleştirileri ele alan Canikli, bu işin devlet ciddiyeti içeresinde çözülmesi gerektiğini, teknik düzenlemelerin ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında bulunduğu 8 Eylül 1999'da yapıldığını söyledi. Canikli, şöyle konuştu:

"Bunun da ilk yıl maliyeti 26 milyar, bir süre sonra 100 milyara çıkar. Hemen emekli olacak 1,5 milyon kişi var. Bir süre sonra da yüz milyara çıkıyor. Tekrar 40'lı yaşlardaki erken emekliliğe dönmüş oluyoruz. Bu parayı ortaya koymadığınız zaman 'Ben bunu çözerim' demek olmaz. CHP'de de bu işi bilen arkadaşlar var. Lütfen çıkıp, konuşsun onlar da. Kaynağını bulalım halledelim. Nobel ödüllü iktisatçılar, bu kaynak problemini çözmek için çalışıyor. Bunu bulamamışlar ama Sayın Kılıçdaroğlu, 'bulurum' diyorsa, bu çok kıymetli bir olay. İçi boş bir aile sigortasıyla bunu hallederim demekle olmuyor."

"BİR İNSAN İFTİRA ATAR DA BU KADAR MI ATAR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Canikli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük sözlerine cevaben, "Sayın Canikli, Kılıçdaroğlu o tarihte emekli. Bir insan gerçeği çarptırır da bu kadar mı çarpıtır. Bir insan iftira atar da bu kadar mı atar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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