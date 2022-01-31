Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin hayatı ve biyografisi! Büşra Pekin kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Büşra Pekin merak konusu oldu. İşte Büşra Pekin hakkında merak edilen Büşra Pekin kimdir, Büşra Pekin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Haziran 1982

Kaç yaşında: 39 yaşında

Nereli: Suudi Arabistan

Aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

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