Business Line: Brexit'in küresel ekonomiye etkisi; British Airways'den rakiplerine karşı yeni atak
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Brexit'in küresel ekonomiye etkisi ve İngiliz havayolu şirketi British Airways'in yeni uçuş hizmeti Club Suite konuları yer alıyor.
25.09.2019 20:21
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Brexit'in küresel ekonomiye etkisi ve İngiliz havayolu şirketi British Airways'in yeni uçuş hizmeti Club Suite konuları yer alıyor
Kaynak: Euronews.com