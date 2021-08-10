Busenaz Sürmeneli, yurda döndü
Busenaz Sürmeneli ve beraberindeki ekibin havaalanında çiçeklerle karşılanması Konuşmacılar Busenaz Sürmeneli'nin konuşması Fotoğraf çektirilmesi İSTANBUL - 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin de aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve Spor...
Busenaz Sürmeneli ve beraberindeki ekibin havaalanında çiçeklerle karşılanması
Konuşmacılar
Busenaz Sürmeneli'nin konuşması
Fotoğraf çektirilmesi İSTANBUL - 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin de aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve Spor Genel Müdürlüğü yöneticilerinden oluşan milli kafile yurda döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan