Busenaz Sürmeneli, yurda döndü
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Busenaz Sürmeneli, yurda döndü

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

Busenaz Sürmeneli ve beraberindeki ekibin havaalanında çiçeklerle karşılanması Konuşmacılar Busenaz Sürmeneli'nin konuşması Fotoğraf çektirilmesi İSTANBUL - 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin de aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve Spor...

Busenaz Sürmeneli ve beraberindeki ekibin havaalanında çiçeklerle karşılanması

Konuşmacılar

Busenaz Sürmeneli'nin konuşması

Fotoğraf çektirilmesi İSTANBUL - 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin de aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve Spor Genel Müdürlüğü yöneticilerinden oluşan milli kafile yurda döndü.

Busenaz Sürmeneli, yurda döndü
Busenaz Sürmeneli, yurda döndü
Busenaz Sürmeneli, yurda döndü
Busenaz Sürmeneli, yurda döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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