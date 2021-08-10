Busenaz Sürmeneli, yurda döndü

Busenaz Sürmeneli ve beraberindeki ekibin havaalanında çiçeklerle karşılanması Konuşmacılar Busenaz Sürmeneli'nin konuşması Fotoğraf çektirilmesi İSTANBUL - 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin de aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve Spor...