Buse Varol ve Gazeteci Ali Eyüboğlu Canlı Yayında Birbirine Girdi

Usta gazeteci Ali Eyüboğlu, Buse Varol'un Instagram hesabından paylaştığı bir videoyu yorumlarken, yapılan yazım hatasına dikkat çekti. Konuya sessiz kalamayan Varol'un, ses kaydı atarak cevap vermesi polemiği başlatan hamle oldu.

"TÜRKÇE'Yİ NASIL KULLANACAĞIMI İYİ BİLİRİM"

Varol Ece Erken'e attığı ses kaydında "O videodaki yazıyı ben yazmadım. Ayrıca 4 senelik Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Türkçe'yi nasıl kullanacağımı çok iyi biliyorum" dedi.

"BANA HADDİMİ BİLDİRMEYE ÇALIŞMA"

Bu sözler üzerine Ali Eyüboğlu sinirlenerek "Bana haddimi bildirmeye çalışma. Saygısızlık yapma. Ben Buse Varol'un B'sini kullanmadım. Kim paylaştıysa dedim. Diplomasıyla bana hava atmasın. Benim cebimde telefonum var. Alişan'dan numaramı alsın beni arasın. Burada duyuru yapmasın…" dedi.