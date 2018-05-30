Buse Varol ve Gazeteci Ali Eyüboğlu Canlı Yayında Birbirine Girdi
Buse Varol, Instagram hesabından paylaştığı videoyu yorumlarken yapılan yazım hatasını canlı yayında söyleyen gazeteci Ali Eyüboğlu'na ses kaydı atarak cevap verdi.
Usta gazeteci Ali Eyüboğlu, Buse Varol'un Instagram hesabından paylaştığı bir videoyu yorumlarken, yapılan yazım hatasına dikkat çekti. Konuya sessiz kalamayan Varol'un, ses kaydı atarak cevap vermesi polemiği başlatan hamle oldu.
"TÜRKÇE'Yİ NASIL KULLANACAĞIMI İYİ BİLİRİM"
Varol Ece Erken'e attığı ses kaydında "O videodaki yazıyı ben yazmadım. Ayrıca 4 senelik Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Türkçe'yi nasıl kullanacağımı çok iyi biliyorum" dedi.
"BANA HADDİMİ BİLDİRMEYE ÇALIŞMA"
Bu sözler üzerine Ali Eyüboğlu sinirlenerek "Bana haddimi bildirmeye çalışma. Saygısızlık yapma. Ben Buse Varol'un B'sini kullanmadım. Kim paylaştıysa dedim. Diplomasıyla bana hava atmasın. Benim cebimde telefonum var. Alişan'dan numaramı alsın beni arasın. Burada duyuru yapmasın…" dedi.
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ne iş yaparsan yap eğitimli olacaksın işte adam kompleks yapmışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ali eyüboğlu denen vatandaş nerede bozuk insan var onları savunan bir aciz zaten.ayrica bu kanalda onun ve ece erken denen dünyadan haberi olmayan insanında olması ayrıca bir garip.dogru düzgün izlendigide yok zaten bu programinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Alinin saçmalığıCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Eleştirirken bari siz de düzgün yazın mahvetti mahfetti değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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Mahvetti olacak o mahvettiiCevap Yaz Yayından Kaldır