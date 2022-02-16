Buse Orcan "Stresimi Pilates ve Kick Boks ile Atıyorum"

Ekranların genç ve yetenekli yıldızlarından 19 yaşındaki Buse Orcan, bir yandan üniversite eğitimine devam ederken diğer yandan da oyunculuk kariyerinde yükseliyor. Temel tiyatro eğitiminin yanı sıra sunuculuk, spikerlik eğitimleri de alan başarılı oyuncu, rol alma düzeyinde Fransızca ve İngilizce biliyor. 5 yaşında baleye başlayan, 7 yaşından bu yana piyano çalan Buse Orcan, 2018 yılında katıldığı Best Model Türkiye yarışmasında da ikinci seçildi.

Sağlıklı beslenme ve sporu tüm yaşantısına dahil eden Orcan, bu yoğun tempoda stresle pilates ve kick boks yaparak baş ettiğini söylüyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Buse Orcan; komedi, dram, müzikal gibi birçok türde yerli ve yabancı yapımda yer almayı hedefliyor. Ceplerini adeta yetenekleriyle dolduran genç yıldız "Hayallerimin sınırı yok, oyunculuk adına tüm yeteneklerimi sınamak istiyorum." diyor.

Buse Orcan kimdir?

Gönül Dağı dizisinin Asya'sı Buse Orcan 2002 yılında İzmir'de doğmuştur. Lise eğitimini İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde okudu. Şu anda Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir. Buse Orcan Best Model Of Turkey 2018'de Türkiye ikincisi olurken 2019 yılında da derece elde etmiştir. Farmasi Mıss Turkey 2021'e de katılan Buse Orcan birçok ünlü markanın defilesinde modellik yapmıştır. Elidor, Bepanthol ve Mercedes-Benz gibi markaların çekim ve reklam filmlerinde yer almıştır. Orcan, profesyonel olarak dans ile de ilgilenmektedir. Çocukluk yıllarından itibaren de bale yapmaktadır. Genç oyuncu müzikle de yakından ilgilidir. Buse Orcan, piyano ve gitar çalıyor.