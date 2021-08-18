Buse İskenderoğlu'ndan nefes kesen kareler
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Buse İskenderoğlu'ndan nefes kesen kareler

Buse İskenderoğlu'ndan nefes kesen kareler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, tatile devam ediyor. Daha önce bikinili karelerini yayınlayan ünlü sunucu, son pozuyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Bir süredir Alaçatı'da tatilde olan Buse İskenderoğlu'dan yeni pozlar geldi. Daha önce bikinili karelerini yayınlayan model, yeni fotoğraflarıyla adından söz ettirdi.

Kot şeklinde tanga mayo giyen İskenderoğlu, dört kare paylaştı. Miss Turkey 2016 birincisi İskenderoğlu pozlara, "Sonsuza kadar bu his" diye yazdı.

Aynı zamanda Show TV'de ekrana gelen magazin programını sunan İskenderoğlu'na beğeni yağdı.

Sunucu, düzgün fiziği ve güzelliğiyle iltifat aldı.

Buse İskenderoğlu'ndan nefes kesen kareler
Buse İskenderoğlu'ndan nefes kesen kareler
Buse İskenderoğlu'ndan nefes kesen kareler
Buse İskenderoğlu'ndan nefes kesen kareler

Kaynak: Snob Magazin

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